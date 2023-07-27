Nintendo Switch 2 может появиться в 2024 году: детали

Так, Nintendo могут выпустить следующее поколение Switch в первом квартале 2024 года. Теперь обсуждается еще один партнер PixArt Imaging.

Об этом сообщает Notebookcheck.

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По данным отчета, японский игровой автомат будет запущен в начале следующего года, чего не было много лет. Игровое устройство является одним из ключевых клиентов PixArt.

Отмечается, что 2023 год для PixArt в целом был хорошим бизнес-годом благодаря развитию искусственного интеллекта, а 2024 год может быть столь же плодотворным с помощью "японской игровой машины". Хотя ни Nintendo, ни Switch конкретно не упоминаются, это очевидный намек на то, что обычно называют консолью Switch.

PixArt и Nintendo тесно сотрудничали в течение длительного времени, включая Wii и OG Switch. Компания специализируется на системах на кристалле с датчиком изображения CMOS и, возможно, приватно или полностью отвечает за датчик камеры движения, расположенный в нижней части Switch Joy-Con. Конечно, Nintendo хотела бы работать с надежными партнерами над Switch 2, потому PixArt, вероятнее всего, будет привлечен.

Вполне возможно, что "японская игровая машина" может иметь какое-то отношение к Sony PlayStation 5. Однако ее новинка, портативное устройство Project Q, должно появиться в конце этого года, а не в начале следующего.

Заметим, накануне Sony представила футуристический электрокар. Автомобиль объединяет все инновации японского электронного гиганта

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