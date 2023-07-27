Nintendo Switch 2 може з'явитися у 2024 році: деталі

Так, Nintendo можуть випустити наступне покоління Switch у першому кварталі 2024 року. Тепер обговорюється ще один партнер PixArt Imaging.

Про це повідомляє Notebookcheck.

Деталі

За даними звіту, японський ігровий автомат буде запущений на початку наступного року, чого не було багато років. Ігровий пристрій також є одним із ключових клієнтів PixArt.

Зазначається, що 2023 рік для PixArt загалом був хорошим бізнес-роком завдяки розвитку штучного інтелекту, а 2024 може бути настільки ж плідним за допомогою "японської ігрової машини". Хоча ні Nintendo, ні Switch конкретно не згадуються, це очевидний натяк на те, що зазвичай називають консоллю Switch.

PixArt та Nintendo тісно співпрацювали впродовж тривалого часу, зокрема над Wii та OG Switch. Компанія спеціалізується на системах на кристалі з датчиком зображення CMOS і, можливо, приватно або повністю відповідає за датчик камери руху, розташований у нижній частині Switch Joy-Con. Звичайно, Nintendo хотіла б працювати з надійними партнерами над Switch 2, тому PixArt, найімовірніше, буде залучений.

Цілком можливо, що "японська ігрова машина" може мати якесь відношення до Sony PlayStation 5. Однак її новинка, портативний пристрій пристрій Project Q, має з'явиться наприкінці цього року, а не на початку наступного.

Зауважимо, напередодні Sony представила футуристичний електрокар. Автомобіль поєднує усі інновації японського електронного гіганта

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