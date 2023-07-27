Китай надає Росії технології для війни проти України — розвідка США

КНР надає деякі технології подвійного призначення, які російські військові використовують для війни в Україні.

Китай надає російським компанія обладнання та технології для військового виробництва, попри запровадженні санкції.

Про це йдеться у звіті Офісу директора національної розвідки (ODNI), передає ЄП.

Також читайте Яку зброю поїхав просити Шойгу до Північної Кореї: колишній російський дипломат пояснив

Американська розвідка стверджує, що "КНР надає деякі технології подвійного призначення, які російські військові використовують для війни в Україні, попри санкцій та експортний контроль".

"Митні записи показують, що державні оборонні компанії КНР надають навігаційне обладнання, технологію глушіння і деталі винищувачів російським державним оборонним компаніям, що перебувають під санкціями", – йдеться у звіті.

Крім того, за даними розвідки США, Пекін став одним з найбільш важливих партнерів для Москви після повномасштабного вторгнення в Україну. Майже всі розрахунки за торгівлю здійснюються у китайських юанях, Китай збільшив імпорт енергоносіїв з Росії, а фінансові установи обох країн суттєво розширюють використання внутрішніх платіжних систем.

"Бракує інформації, щоб оцінити, чи навмисно Пекін перешкоджає перевіркам кінцевого використання (товарів подвійного призначення. - Ред.) в КНР, що проводяться урядом США в рамках експортного контролю", – також йдеться у звіті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністра закордонних справ КНР Цинь Гана звільнили нібито через хворобу. Його замінить очільник канцелярії Комісії ЦК КПК з закордонних справ Ван Ї, який раніше прагнув поглиблювати зв'язки з Росією.

Крім того, ми раніше інформували, що Китай продовжує постачати Росії нелетальне озброєння для війни проти України.

Читайте також: