Китай предоставляет России технологии для войны против Украины - разведка США

КНР предоставляет некоторые технологии двойного назначения, используемые российскими военными для войны в Украине.

Китай предоставляет российским компаниям оборудование и технологии для военного производства, несмотря на введение санкции.

Об этом говорится в отчете Офиса директора национальной разведки (ODNI), передает ЕП.

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Американская разведка утверждает, что "КНР предоставляет некоторые технологии двойного назначения, которые российские военные используют для войны в Украине, несмотря на санкции и экспортный контроль".

"Таможенные записи показывают, что государственные оборонные компании КНР предоставляют навигационное оборудование, технологию глушения и детали истребителей находящимся под санкциями российским государственным оборонным компаниям", — говорится в отчете.

Кроме того, по данным разведки США, Пекин стал одним из наиболее важных партнеров для Москвы после полномасштабного вторжения в Украину. Почти все расчеты за торговлю производятся в китайских юанях, Китай увеличил импорт энергоносителей из России, а финансовые учреждения обеих стран существенно расширяют использование внутренних платежных систем.

"Не хватает информации, чтобы оценить, преднамеренно ли Пекин препятствует проверкам конечного использования (товаров двойного назначения. — Ред.) в КНР, проводимых правительством США в рамках экспортного контроля", – также говорится в отчете.

Напомним, ранее сообщалось, что Министра иностранных дел КНР Цинь Гана уволили якобы по болезни. Его заменит глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И, ранее стремившийся углублять связи с Россией.

Кроме того, мы ранее информировали, что Китай продолжает поставлять России нелетальное вооружение для войны против Украины.

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