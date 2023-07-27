Путін в очікуванні президента Єгипту не знав, чим зайнятися: відео

Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі змусив російського лідера Володимира Путіна убивати час в порожній кімнаті для двосторонньої зустрічі.

Як свідчить опубліковане у мережі відео, він не поспішав спілкуватися із господарем Кремля в межах російсько-африканського саміту, який відбувається 27 і 28 липня у Санкт-Петербурзі.

Путін чекав на африканського колегу в холі з двома порожніми кріслами, за якими розміщені прапори Єгипту та Росії.

Схоже, що лідер “великої Росії” нудьгував в очікуванні ас-Сісі: він ходив залом, заклавши руки за спину, розглядав предмети на столі та розтирав пальці.

Путін мусив чекати президента Єгипту в порожній кімнаті

Російського диктатора не вперше принижують перед іншими міжнародними лідерами. Минулого року президент Туреччини Ердоган пішов пограти з казахстанським лідером Токаєвим у настільний теніс, поки Путін чекав його на запланованій зустрічі.

Нагадаємо, під час виступу на полях саміту Наради із взаємодії та заходів довіри в Азії господарю Кремля довелося чекати турецького лідера Реджепа Ердогана.

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