"Доставимо безкоштовно": Путін вирішив підкупити Африку зерном

Диктатор каже, що нібито "саме Росія робить істотний внесок у глобальну продовольчу безпеку".

Президент Росії Володимир Путін підкуповує Африку після виходу із "зернової угоди". Він пообіцяв деяким країнам відправити безкоштовно зерно.

Про це повідомляє пропагандистське видання "РИА Новости".

Зокрема, диктатор оголосив, що РФ хоче "замінити українське зерно як на безоплатній, так і на комерційній основі".

"Щоб бути конкретним, додам, ми будемо готові вже найближчими місяцями, найближчими три-чотири місяцями, безоплатно надати Буркіна-Фасо, Зімбабве, Малі, Сомалі, ЦАР, Еритреї по 25-50 тисяч тонн зерна. Забезпечимо і безкоштовну доставку цієї продукції споживачеві", - сказав він.

Водночас він звинуватив Захід та Україну у "створенні перепон для постачання зерна".

Крім того, Путін поскаржився, що умови Росії щодо "зернової угоди" не були виконані.

"Жодна з умов угоди щодо виведення з-під санкцій російського експорту зерна та добрив на світові ринки виконана не була... Перешкоди чинилися і для безоплатної передачі нами мінеральних добрив нужденним країнам", - каже диктатор.

Нагадаємо, що в Російській Федерації у день вибуху на Кримському мосту, 17 липня, заявили про припинення дії "зернової угоди". За словами прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова, частина угод, що стосується РФ, не була виконана.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував відмову Російської Федерації продовжити "зернову угоду".

"Ми не боїмося. До нас звернулися компанії, які є власниками кораблів. Вони сказали, що вони готові, якщо Україна відпустить, а Туреччина пропускатиме — всі готові продовжувати постачання зерна", — заявив президент.

У МВФ повідомили, що через те, що Росія вийшла із "зернової угоди", світові ціни на зерно можуть зрости на 15%.

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