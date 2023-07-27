Закрытие Арабатской стрелки: эксперт объяснил, чего боятся оккупанты

Оккупанты закрывают Арбатскую стрелку, потому что очень боятся контрнаступления ВСУ и освобождения Крыма. Захватчики там укрепляют позиции.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал военный эксперт Михаил Притула.

"Они очень боятся того, что сейчас будет наступление Вооруженных сил Украины и освобождение Крыма. Соответственно, они пытаются построить оборону Крыма каким-то образом и подготовить позиции для того, чтобы туда загнать большое количество переехавших на ПМЖ в Крым из Российской Федерации граждан. Там образовался определенный мобилизационный ресурс, который они пока не трогают, но никуда не денется. Они готовят на Арабатской стрелке укрепленные позиции", — говорит он.

Притула отметил, что Арабатская стрелка достаточно специфична: там траншеи не выроешь, потому что сразу будет вода.

"Я думаю, что они просто пытаются каким-то образом построить там, может, бетонные укрепления, может, еще какие-то. Когда Вооруженные силы Украины выйдут к побережью Азовского моря, ясно, что этот участок будет открыт и достаточно прост для десанта", — подытожил эксперт.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Закрытие Арабатской стрелки. Блокада в море”.

Напомним, ВСУ кассетными боеприпасами уничтожили склад оккупантов на Бердянском направлении.

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