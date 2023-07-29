Лукашенко стоит бояться "вагнеровцев", которых он приютил в Беларуси — оппозиция

По словам оппозиционера, сами белорусы относятся к наемникам с опаской.

Самопровозглашённому президенту Беларуси Александру Лукашенко следует бояться наемников из ЧВК "Вагнер", поскольку они могут забрать у его режима монополию на насилие в стране.

Такое мнение высказал 24 канала рассказал белорусский оппозиционер и заместитель председателя Объединенного переходного Кабинета Беларуси Павел Латушко.

Также, по его словам, сами белорусы относятся к наемникам с осторожностью. Поэтому пропаганда Лукашенко так убеждает своих граждан, что присутствие группы "Вагнера" на их территории является "подарком судьбы".

По мнению Латушко, белорусское общество боится, что российские наемники могут начать безнаказанно совершать преступления.

"Представьте себе, что произойдет, если люди с оружием совершат правонарушения. Белорусские силовики привыкли действовать жестко, но в этом случае их жестокость может не сработать", – предположил Латушко.

Он рассказал, что Лукашенко уже отправлял своих силовиков в лагерь, где располагаются "вагнеровцы". Цель – договориться о сосуществовании без преступлений.

"Вагнер" в Беларуси

В пятницу, 28 июля, в Беларусь прибыла 13 колонна наемников ПВК "Вагнера ", которая двигалась по трассе по трассе М5 от Бобруйска в направлении Осиповичей. В общей сложности в селе Цель, где располагается лагерь "вагнеровцев", заметили около 750 единиц техники.

Интересно, что All Eyes on Wagner сообщает, что главой "вагнеровцев" в Беларуси стал Сергей Чубко — уроженец украинского города Черновцы. 45-летний Чубко имеет прозвище "Пионер". Он сражался в Сирии и Чечне.