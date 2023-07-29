Что будет с ценами на горючее до конца лета

Уже в ближайшее время бензин прибавит в цене.

Цены на бензин и дизельное топливо в Украине продолжают расти.

Об этом пишет Апостроф.

Что касается прогноза на конец августа (и лета), то если тенденция роста мировых котировок нефти и нефтепродуктов не усилится, бензин будет стоить около 55 гривен/литр. Дизель, соответственно, будет дешевле на несколько гривен.

"У нас есть ряд факторов, которые тянут цены вверх и никаких альтернатив этому нет, — говорит эксперт Геннадий Рябцев. — Рост остановится, а, точнее, приостановится где-то на уровне, который будет отличаться от уровня последней недели июня в сторону увеличения на 8 -10 гривен. В ближайшие неделю-две мы как раз увидим этот уровень".

Следует отметить, что сжиженный газ также подорожал с 1 июля, но не столь значительно, как бензин и дизтопливо. Так, в конце июня автогаз стоил в среднем по стране около 22 гривен/литр, а в первую неделю июля – 23,4 грн/литр.

Напомним, льготный режим налогообложения горючего, введенный правительством в прошлом году для преодоления топливного кризиса, прекратил действие. С 1 июля 2023 года вернулись довоенные ставки налогов на горючее. То есть НДС вырос с 7% до 20% на все виды горючего, а акциз на бензины увеличился с 100 евро до 213,5 евро за 1000 л, а на дизтопливо с 100 евро до 139,5 евро за 1000 литров.

Цифры на стелах АЗС уже существенно изменились. Через две недели стоимость литра подскочила примерно на 3 грн.