На Прикарпатье пьяный мотоциклист въехал в дерево: погибла 16-летняя девушка

На Прикарпатье, в Косовском районе, 26-летний мотоциклист под хмельком въехал в дерево. Погибла 16-летняя девушка – пассажирка мотоцикла.

Об этом сообщили в полиции Ивано-Франковской области.

Авария произошла ночью на 29 июля около 01:30 в селе Рожнов. Милиционеры установили, что местный житель на мотоцикле на закругленном участке дороги не справился с управлением. Транспортное средство выехало за ее пределы трассы и врезалось в дерево. В результате ДТП пассажирка мотоцикла от полученных травм скончалась на месте.

Полиция Ивано-Франковской области задержала водителя. Он на момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. В медицинском заведении молодого человека проверили на состояние опьянения. Результат – 2,27 промилле.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Водитель мотоцикла задержан. Вскоре ему сообщат о подозрении и изберут меру пресечения.

Полиция Ивано-Франковской области задержала нетрезвого водителя, совершившего ДТП, где погибла несовершеннолетняя.

Как сообщалось, в Винницкой области водитель отправил на тот свет своего пассажира. 46-летний житель Винницы за рулем автомобиля "ВАЗ" не справился с управлением, после чего съехал в кювет, где транспортное средство столкнулось с деревом. В результате ДТП пассажир легковушки получил травмы, несовместимые с жизнью.

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