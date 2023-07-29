Коля Серга о службе Виталия Козловского: "Он трансформируется"

Украинский музыкант-защитник Коля Серга, защищающий Украину на фронте в рядах ВСУ, прокомментировал службу своего коллеги, певца Виталия Козловского.

В интервью Алесе Бацман Серга признался, что следил за тем, как Козловский проходил боевую подготовку. По мнению музыканта, его коллега проходит трансформацию:

"Сейчас он на своем пути. И я вижу, я иногда подсматриваю в соцсетях, он трансформируется. Этот опыт, от трансформирует. Я думаю, какое-то время точно Виталий побудет на фронте, на передовой. А там посмотрим", – прокомментировал Коля Серга.

Виталий Козловский / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

На вопрос, пригласил ли бы Серга Козловского в "Культурный десант", защитник ответил, что пока не знает:

"Пока не понимаю. Не могу ответить на этот вопрос. "Культурный десант" сейчас состоит преимущественно из артистов-военнослужащих, которые были, в первую очередь, военнослужащими, а во вторую очередь артистами. Мы когда пришли в ряды ВСУ, мы даже не могли подумать, что когда-нибудь придется снова петь. Мы шли убивать российские войска, которые будут наступать на Одессу. Так что это было единственная мысль", – сказал Серга.

Он рассказал, что в настоящее время в "Культурный десант", в частности, входят Мирослав Кувалдин, исполнитель хита "Добрий ранок, Україно" Виталий Кириченко, музыкант Александр Ремес.

"Культурный десант", одним из основателей которого является Коля Серга, это подразделение, состоящее из военных-артистов, дающих концерты для украинских бойцов на передовой.

Напомним, что Виталий Козловский в середине июня получил повестку. Уже через неделю певец показался на полигоне, где проходил военные учения. Недавно артист показал, как приносил присягу, после чего отправится на фронт воевать.

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