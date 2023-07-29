Коля Сєрга про службу Віталія Козловського: "Він трансформується"

Український музикант-захисник Коля Сєрга, який боронить Україну на фронті в лавах ЗСУ, прокоментував службу свого колеги, співака Віталія Козловського.

В інтерв'ю Олесі Бацман Сєрга зізнався, що стежив за тим, як Козловський проходив бойову підготовку. На думку музиканта, його колега проходить трансформацію:

"Зараз він на своєму шляху. І я бачу,я іноді піддивляюся в соцмережах, він тарснформується. Цей досвід, від трансформує. Я думаю, якийсь час точно Віталій побуде на фронті, на передовій. А там подивимося", - прокоментував Коля Сєрга.

Віталій Козловський / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

На запитання, чи запросив би Сєрга Козловського до "Культурного десанту", захисник відповів, що поки не знає:

"Поки не розумію. Не можу відповісти на це запитання. "Культурний десант" зараз складається переважно з артистів-військовослужбовців, які були, першою чергою, військовослужбовцями, а в другу чергу артистами. Ми коли прийшли в лави ЗСУ, ми навіть не могли подумати, що колись доведеться знову співати. Ми йшли вбивати російські війська, які будуть наступати на Одесу. Тож це була єдина думка", - сказав Сєрга.

Він розповів, що наразі до "Культурного десанту", зокрема, входять Мирослав Кувалдін, виконавець хіта "Добрий ранок, Україно" Віталій Кириченко, музикант Олександр Ремес.

"Культурний десант", одним з засновників якого є Коля Сєрга, це підрозділ, який складається з військових-артистів, які дають концерти для українських бійців на передовій.

Нагадаємо, що Віталій Козловський у середині червня отримав повістку. Вже за тиждень співак показався на полігоні, де проходив військові навчання. Нещодавно артист показав, як складав присягу, після чого вирушить на фронт воювати.

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