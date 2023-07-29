В Николаеве раздался взрыв в частном секторе: мужчины разбирали снаряд

Утром 29 июля в частном секторе в одном из районов Николаева раздался взрыв. В больнице оказались пятеро мужчин.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Пивдень" Владислав Назаров.

По его словам, в одном из домов по улице Нагорной. Хозяин одного из частных домов и еще четыре его знакомых решили разобрать кассетный снаряд. Снаряд сдетонировал.

Мужчины получили осколочные ранения разной степени тяжести. Они находятся в больнице.

"Не прикасайтесь к найденным опасным предметам, позвоните на спецлинию 102, чтобы специалисты сделали свое дело", — подчеркну Назаров.

В Николаеве четверо мужчин пытались разобрать кассетный снаряд. Фото: В. Назаров.

Как сообщалось, в Николаевской области трактористы взорвались на снаряде. Они поле заготавливали солому для скота на зиму. Один из мужчин случайно наступил на лежащий на поле кассетный снаряд. Устройство сдетонировало. Один крестьянин погиб на месте происшествия.

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