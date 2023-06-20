Цены на горючее начали расти: на сколько и какая причина

В некоторых АЗС цены на горючее начали расти в ожидании повышения налогов.

В Украине продолжается снижение розничных цен на топливо. Однако некоторые АЗС, готовясь к возвращению довоенных акцизов, уже подняли цены.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", передает Enkorr.

В частности, речь идет о сети Prime, которая подняла цены на дизель на 1 грн, а бензин А-95 – на 50 копеек, до 41 и 43 грн за литр соответственно.

Сеть VST увеличила цену на бензин на 2 грн., до 44,10 грн. за литр, на ДТ на 1,48 грн., до 40,30 грн. за литр.

Однако 19-20 июня отдельные сети все же снизили стоимость горючего еще на 0,5-2 грн/л. В частности, на 2 грн/л горючее подешевело в сети "Укрнафты". Бензин А-95 на ее станциях теперь стоит 40,99 грн/л, А-95+ – 42,99 грн/л, ГП – 39,99 грн/л.

На 2 грн/л горючее также подешевело на станциях VostokGaz. Сеть "Маркет" снизила цены на 1-15 грн/л, "БРСМ-Нефть" – на 0,05-0,68 грн/л.

В среднем цена бензина А-95 в Украине за последние дни составила 44,56 грн за литр, а дизель – 43,08.

Напомним, что с 1 июля 2023 года в Украине вернут 20% НДС на все виды горючего. В настоящее время этот налог составляет 7%.

Эксперты подсчитали, когда и как изменятся цены на АЗС по возврату полного размера налога на добавленную стоимость (НДС) на автомобильное топливо.

По подсчетам эксперта Олега Гетьмана, цены на горючее вырастут на 4-6 гривен. В то же время директор консалтинговой группы "А95" Сергей Куюн уверяет, что дефицита топлива, как в прошлом году, не будет.