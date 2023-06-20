Ціни на пальне почали зростати: на скільки і яка причина

На деяких АЗС ціни на пальне почали зростати в очікуванні підвищення податків.

В Україні загалом триває зниження роздрібних цін на пальне. Проте деякі АЗС, готуючись до повернення довоєнних акцизів, уже підняли ціни.

Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", передає Еnkorr.

Зокрема, йдеться про мережу Prime, яка підняла ціни на дизель на 1 грн, а бензин А-95 – на 50 копійок, до 41 та 43 грн за літр відповідно.

Мережа VST збільшило ціну на бензин на 2 грн, до 44,10 грн за літр, на ДП на 1,48 грн, до 40,30 грн за літр.

Проте 19-20 червня окремі мережі все ж знизили вартість пального ще на 0,5-2 грн/л. Зокрема на 2 грн/л пальне здешевшало у мережі "Укрнафти". Бензин А-95 на її станціях тепер коштує 40,99 грн/л, А-95+ – 42,99 грн/л, ДП – 39,99 грн/л.

На 2 грн/л пальне також здешевшало на станціях VostokGaz. Мережа "Маркет" знизила ціни на 1-15 грн/л, "БРСМ-Нафта" – на 0,05-0,68 грн/л.

Загалом середня ціна бензину А-95 в Україні за останні дні склала 44,56 грн за літр, а дизель – 43,08.

Нагадаємо, що від 1 липня 2023 року в Україні повернуть 20% ПДВ на всі види пального. Зараз цей податок становить 7%.

Експерти підрахували, коли та як зміняться ціни на АЗС після повернення повного розміру податку на додану вартість (ПДВ) на автомобільне пальне.

За підрахунками експерта Олега Гетьмана, ціни на пальне зростуть на 4-6 гривень. Водночас, директор консалтингової групи "А95" Сергій Куюн запевняє, що дефіциту палива, як торік, не буде.