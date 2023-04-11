В Україні повернуть ПДВ на всі види пального: наскільки підскочать ціни на АЗС

Нардеп припускає, що максимальне підняття ціни на пальне буде на рівні 1-2 грн.

Від липня 2023 року в Україні повернуть 20% ПДВ на всі види пального. Зараз цей податок становить 7%, тобто додадуть ще 13%.

Наскільки ж тоді злетять ціни на АЗС, розповів народний депутат, член парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Устенко.

Як змінився ринок пального після вторгнення РФ

Нардеп нагадав, що до 24 лютого основні ринки, де Україна купувала дизельне пальне, бензин і скраплений газ, були Білорусь або РФ. Після повномасштабного вторгнення ринок перелаштувався і ми почали купувати пальне в Європі.

Також до початку повномасштабної війни переважно все пальне перевозили залізничним транспортом. Наприклад, те саме дизельне пальне заїжджало на нафтобазу, там воно певний час зберігалося, після цього реалізовувалося вже або меншим оптовикам, або кінцевим споживачам.

Від 24 лютого почався фактично продаж "з коліс", тобто бензин, дизельне пальне і скраплений газ почали завозити автомобільним транспортом.

"Після того було врегулювання ціни, нафта пішла "вгору", був дефіцит і скасування всіх податків. Але ми маємо не забувати, що скасування податків означає і скасування дорожнього збору, бо в минулому році дороги не могли ремонтуватися через те, що дорожній фонд фактично складав 0 грн", – каже Устенко.

Поточна ситуація

За словами нардепа, по-перше, зараз ринок перелаштувався, по-друге, у заправних станцій досить непогана рентабельність і непогана націнка.

"Якщо зараз вхідна ціна по дизельному пальному у оптовиків, наприклад, на західному кордоні в Чернівцях складає 35-35,50 грн. На нафтозаправних станціях ми бачимо ціну на дизельне паливо на рівні 47-49 грн. Тобто фактично від 10 до 14 грн на сьогодні маржа в нафтозаправних станцій. Моя думка та думка моїх колег полягає в тому, що націнка замортизує підняття, велика рентабельність для автозаправних станцій це вже 5-6 грн. на літрі, а якщо ця націнка складає 10-15 грн., то логічно, що це підняття буде знаходитися у цій націнці. Декілька днів тому був стрибок назад, коли ОПЕК заявив про скорочення видобутку нафти, але у будь-якому випадку після цього пласт знову почав просідати", – пояснює політик.

На його думку, якихось тенденцій, що дизельне пальне знову почне рости в ціні, немає. Навпаки він прогнозує зниження світових цін на нафту.

"В березні нафта коштувала близько 120-140 доларів за барель. На сьогодні це близько 80 доларів. Так само і азійські ринки, які навпаки почали купувати за безцінь російську сировину. В цілому ціна всі види палива падає. По скрапленому газу буде незначне підняття, тому що там набагато менша маржа. Я думаю, що на 1-1,50 буде підняття. Але варто не забувати, що всі податки йдуть на нашу незалежність, нашу боротьбу, війну з ворогом", – говорить Устенко.

То якою буде ціна на пальне

"Тут все буде залежати від Мінекономіки, антимонопольного комітету, автозаправних станцій. Якщо не буде змови, якщо автозаправні станції будуть готові все ж таки залишити ту ціну, яка є і зменшити маржу, тоді ціни підніматися не будуть", – зазначає депутат.

Устенко припускає, що максимальне підняття ціни буде на рівні 1-2 грн.

"8 грн — неможливе підняття. Навіть якщо ми будемо рахувати звільнення НДС від тієї ціни, яка є на стелі, це максимум 6 грн. Але такого підняття не буде, тому що вхідна ціна тільки знижується. І вона знижувалася набагато швидше, ніж знижувалася ціна на автозаправних станціях", — підсумував Олексій Устенко.