Що буде з цінами на пальне до кінця літа

Ціни на бензин та дизельне паливо в Україні продовжують зростати.

Про це пише Апостроф.

Щодо прогнозу на кінець серпня (і літа), то, якщо тенденція зростання світових котирувань нафти та нафтопродуктів не посилиться, бензин коштуватиме близько 55 гривень/літр. Дизель, відповідно, буде дешевшим на кілька гривень.

"Ми маємо низку факторів, які тягнуть ціни догори і жодних альтернатив цьому немає, - каже експерт Геннадій Рябцев. - Зростання зупиниться, а, точніше, призупиниться, десь на рівні, який відрізнятиметься від рівня останнього тижня червня у бік збільшення на 8 -10 гривень. У найближчі тиждень-два ми якраз побачимо цей рівень".

Варто зазначити, що скраплений газ також подорожчав від 1 липня, але не настільки значно, як бензин та дизпаливо. Так, наприкінці червня автогаз коштував у середньому по країні близько 22 гривень/літр, а в перший тиждень липня – 23,4 грн/літр.

Нагадаємо, пільговий режим оподаткування пального, що був запроваджений урядом минулого року для подолання паливної кризи, припинив дію. Від 1 липня 2023 року повернулися довоєнні ставки податків на пальне. Тобто ПДВ зріс від 7% до 20% на всі види пального, а акциз на бензини збільшився від 100 євро до 213,5 євро за 1000 л, а на дизпаливо — від 100 євро до 139,5 євро за 1000 літрів.

Цифри на стелах АЗС вже істотно змінилися. За два тижні вартість літра підскочила приблизно на 3 грн.