Стало известно, кто возглавил "вагнеровцев" в Беларуси

Главой "вагнеровцев" в Беларуси стал Сергей Чубко, который родился в Украине. Журналисты выяснили интересные факты из биографии нового главаря наемников.

Об этом сообщает All Eyes on Wagner.

Что известно о новом предводителе

19 июля экс-повар кремлевского диктатора Евгений Пригожин выступил перед наемниками в лагере под Иосифовичами. Он заявил, что теперь белорусское направление возьмет под свой контроль мужчина по прозвищу "Пионер".

По данным аналитиков, речь идет о 46-летнем Сергее Владимировиче Чубко. Об этом свидетельствуют документы, предоставленные неназванным источником.

Журналисты белорусского издания "Наша Нива" добавляют, что мужчина родился в украинском городе Черновцы. Его отец Владимир является бывшим военным. В 1982 году он с семьей жил в городе Изяслав, где находилась база спецназа. Затем переехали в Черновцы, где размещались 110-й окружной учебный центр, радиолокационная база и военный аэродром. Чубко также воевал в Афганистане и, возможно, в других местах.

Чубко также занимался охранной деятельностью, а позже возглавил комитет городской администрации в Новороссийске. Сообщается, что его хотели лишить российского гражданства в связи с тем, что у него якобы есть украинское.

В 2014 году мужчина стал одним из основателей организации "Казаки", добровольцами массово ушедших воевать на стороне России после создания фейковых республик "ДНР" и "ЛНР". Одним из "вагнеровцев" он стал в 2017 году. Чубко успел повоевать в Сирии. Лишь после года службы его назначили руководить военной операцией ЧВК в Восточной Гуте. В 2019 году Чубко возглавил очередной штаб "Вагнера" в Ливии.

Напомним, во время военных учений в Беларуси среди вооруженных сил страны проходит набор в ряды ЧВК "Вагнер".

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