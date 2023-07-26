Стало відомо, хто очолив "вагнерівців" у Білорусі

Раніше чоловік воював у Сирії та Чечні.

Очільником "вагнерівців" у Білорусі став Сергій Чубко, який народився в Україні. Журналісти з'ясували цікаві факти з біографії нового ватажка найманців.

Про це повідомляє All Eyes on Wagner.

Що відомо про нового ватажка

19 липня екскухар кремлівського диктатора Євген Пригожин виступив перед найманцями в таборі під Йосиповичами. Він заявив, що тепер білоруський напрямок візьме під свій контроль чоловік на прізвисько "Піонер".

За даними аналітиків, йдеться про 46-річного Сергія Володимировича Чубка. Про це свідчать документи, надані неназваним джерелом.

Журналісти білоруського видання "Наша Нива" додають, що чоловік народився в українському місті Чернівці. Його батько Володимир є колишнім військовим. 1982 року він із родиною жив у місті Ізяслав, де була база спецназу. Згодом вони переїхали до Чернівців, де розташовувалися 110-й окружний навчальний центр, радіолокаційна база та військовий аеродром. Чубко також воював в Афганістані й, можливо, в інших місцях.

Чубко також займався охоронною діяльністю, а пізніше очолив комітет міської адміністрації в Новоросійську. Повідомляється, що його хотіли позбавити російського громадянства через те, що він буцімто має українське.

2014 року чоловік став одним із засновників організації "Козаки", які добровольцями масово пішли воювати на боці Росії після створення фейкових республік "ДНР" та "ЛНР". Одним із "вагнерівців" він став 2017 року. Чубко встиг повоювати в Сирії. Лише після року служби його призначили керувати військовою операцією ПВК у Східній Гуті. 2019 року Чубко очолив черговий штаб "Вагнера" в Лівії.

Нагадаємо, під час військових навчань у Білорусі серед збройних сил країни відбувається набір до лав ПВК "Вагнер".

Читайте також: