На Україну летять російські ракети: Повітряні сили ЗСУ попередили про небезпеку

В разі оголошення повітряної тривоги українців закликають перебувати в укриттях.

Російська терористична армія в середу, 26 липня, здійснила пуск ракет зі стратегічних бомбардувальників. Через певний час ймовірне оголошення повітряної тривоги.

Про це попередили в Повітряних силах ЗСУ.

"Увага! Зафіксовано пуски крилатих ракет з 12 Ту-95мс з району Каспійського моря", - повідомили українські захисники.

Також ПС ЗСУ попередили про небезпеку в південно-східних областях.

"Ракетна небезпека - південний схід! Імовірно, балістика!" - йдеться у повідомленні.

Моніторингові телеграм-канали повідомляють, що в Україні через півтори-дві години ймовірне оголошення повітряних тривог. Це підтвердили і в ЗСУ.

"Сигнал повітряної тривоги по південних і східних регіонах буде оголошено близько 17:40! Не виключені пуски крилатих ракет з акваторії Чорного моря та балістики з території рф і тимчасово окупованих територій! Будьте уважні! Прямуйте в укриття", - наголосили військові.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на 13:45 з російського аеродрому "Оленья" вилетіла група ворожих Ту-95мс у складі 12 літаків.

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