На Украину летят российские ракеты: Воздушные силы ВСУ предупредили об опасности

В случае объявления воздушной тревоги украинцев призывают быть в укрытиях.

Российская террористическая армия в среду, 26 июля, осуществила пуск ракет со стратегических бомбардировщиков. Через некоторое время вероятно объявление воздушной тревоги.

Об этом предупредили в воздушных силах ВСУ.

"Внимание! Зафиксированы пуски крылатых ракет с 12 Ту-95мс из района Каспийского моря", — сообщили украинские защитники.

Также ВС ВСУ предупредили об опасности в юго-восточных областях.

"Ракетная опасность юго-востоку! Вероятно баллистика!", — говорится в сообщении.

Мониторинговые телеграмм-каналы сообщают, что в Украине через полтора-два часа вероятно объявление воздушных тревог. Это подтвердили и в ВСУ.

"Сигнал воздушной тревоги по южным и восточным регионам будет объявлен около 17.40! Не исключены пуски крылатых ракет с акватории Черного моря и баллистики с территории России и временно оккупированных территорий! Будьте внимательны! Направляйтесь в укрытие", — подчеркнули военные.

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на 13.45 из российского аэродрома "Оленья" вылетела группа вражеских Ту-95мс в составе 12 самолетов.

Читайте также: