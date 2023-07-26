Для чого Лукашенку "вагнерівці" в Білорусі: відповіли в ISW

Американські аналітики пишуть, що "вагнерівці" були найважливішою темою під час нещодавньої зустрічі Путіна і Лукашенка.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, ймовірно, прагне використати свою владу над ПВК "Вагнер", щоб отримати поступки від Путіна.

Таких висновків дійшов Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики із посиланням на російське джерело стверджують, що "вагнерівці" були найважливішою темою під час зустрічі Путіна і Лукашенка і що він шукав більшої економічної допомоги Білорусі через союзні програми. Також воно запевнило , що Путін хотів, щоб "Білорусь брала більшу участь у війні в Україні, і відхилив компромісну пропозицію Лукашенка змусити білоруські сили провести демонстрацію сили на кордоні Білорусі з Україною".

" Лукашенко, ймовірно, намагався використати занепокоєння Путіна групою "Вагнера" протягом усього візиту до Росії, щоб отримати сприятливі умови в білорусько-російських відносинах, одночасно відхиляючи вимоги Путіна щодо більш тісної інтеграції в Союзну державу та підтримки війни Росії в Україні", - йдеться у повідомленні.

Що означають заяви Лукашенка про "вагнерівців"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що бійці із ПВК "Вагнер" зібралися "йти на Варшаву та Жешув". у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зауважили, "вагнерівці" більше загрожують саме Білорусі, ніж Польщі.

А американські аналітики вважають, що останніми заяви про терористів Пригожина Лукашенко хотів тонко натякнути Путіну про загрозу, яка все ще існує для нього, а також підкреслити свою владу над цим.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Бомба" закладена! Лукашенка вже "напружують" "вагнерівці" в Білорусі.

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