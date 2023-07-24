Заяви Лукашенка про "вагнерівців": в ISW пояснили, що вони означають

Заяви Лукашенка, ймовірно, мали на меті змусити Путіна задуматися над незручним для нього фактом, наголошують аналітики США.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, заявляючи про "вагнерівців" у Білорусі, він хотів тонко натякнути Путіну про загрозу, яка все ще існує для господаря Кремля, та підкреслити свою владу над цим.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому у понеділок, 24 липня.

"Заяви Лукашенка, ймовірно, мали на меті змусити Путіна задуматися над незручним для нього фактом, що новий гарнізон "Вагнера" в Білорусі розміщує свої сили вдвічі далі від Москви, ніж попередня база "Вагнера" на півдні Росії. Попередня база групи "вагнерівців" в Краснодарському краї була приблизно за 1370 км від Москви, тоді як її нова база в Білорусі розташована приблизно за 720 км уздовж чудової військової дороги", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, 23 липня у Росії відбулася зустріч самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та російського диктатора Володимира Путіна. Зокрема, під час переговорів Лукашенко поскаржився Путіну на "вагнерівців".

В ISW звернули увагу, що під час ереговорів Путін "показав важливі символічні жести". Вони були спрямовані, аби продемонструвати владу та впевненість. Насправді, ці жести можуть означати, що Путін стурбований своєю популярністю, безпекою свого режиму та низкою фракцій, які змагаються за владу серед політичних партій.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Бомба" закладена! Лукашенка вже "напружують" "вагнерівці" в Білорусі.

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