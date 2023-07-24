Заявления Лукашенко о "вагнеровцах": в ISW объяснили, что они означают

Заявления Лукашенко, вероятно, преследовали цель заставить Путина задуматься над неудобным для него фактом, отмечают аналитики США.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, заявляя о "вагнеровцах" в Беларуси, он хотел тонко намекнуть Путину об угрозе, которая все еще существует для хозяина Кремля, и подчеркнуть свою власть над этим.

Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW), опубликованном в понедельник, 24 июля.

"Заявления Лукашенко, вероятно, имели целью заставить Путина задуматься над неудобным для него фактом, что новый гарнизон "Вагнера" в Беларуси размещает свои силы вдвое дальше от Москвы, чем предыдущая база "Вагнера" на юге России. и расположена примерно в 720 км вдоль чудесной военной дороги", — говорится в сообщении .

Напомним, 23 июля в России состоялась встреча самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и российского диктатора Владимира Путина. В частности, в ходе переговоров Лукашенко пожаловался Путину на "вагнеровцев".

В ISW обратили внимание, что во время эреговоров Путин "показал важные символические жесты". Они были направлены, чтобы продемонстрировать власть и уверенность. На самом деле эти жесты могут означать, что Путин обеспокоен своей популярностью, безопасностью своего режима и рядом фракций, борющихся за власть среди политических партий.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Бомба" заложена! Лукашенко уже "напрягают" "вагнеровцы" в Беларуси.

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