Зачем Лукашенко "вагнеровцы" в Беларуси: ответили в ISW

Американские аналитики пишут, что "вагнеровцы" были важнейшей темой во время недавней встречи Путина и Лукашенко.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, вероятно, стремится использовать свою власть над ЧВК "Вагнер", чтобы получить уступки от Путина.

К таким выводам пришел Институт изучения войны (ISW).

Аналитики со ссылкой на российский источник утверждают, что "вагнеровцы" были важнейшей темой во время встречи Путина и Лукашенко и что он искал больше экономической помощи Беларуси через союзные программы. Также он заверил , что Путин хотел, чтобы "Беларусь принимала большее участие в войне в Украине, и отклонил компромиссное предложение Лукашенко заставить белорусские силы провести демонстрацию силы на границе Беларуси с Украиной".

" Лукашенко, вероятно, пытался использовать беспокойство Путина группой "Вагнера" на протяжении всего визита в Россию, чтобы получить благоприятные условия в беларуско-российских отношениях, одновременно отклоняя требования Путина относительно более тесной интеграции в Союзное государство и поддержки войны России в Украине", — говорится в сообщении.

Что означают заявления Лукашенко о "вагнеровцах"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что бойцы из ЧВК "Вагнер" собрались "идти на Варшаву и Жешув". в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности отметили, что "вагнеровцы" больше угрожают именно Беларуси, чем Польше.

А американские аналитики считают, что последними заявления о террористах Пригожина Лукашенко хотел тонко намекнуть Путину об угрозе, которая все еще существует для него, а также подчеркнуть свою власть над этим.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Бомба" заложена! Лукашенко уже "напрягают" "вагнеровцы" в Беларуси.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.