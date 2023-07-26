Когда ждать массированных обстрелов врагом украинской энергосистемы: ответ эксперта

Когда ожидать массированных обстрелов энергосистемы и готова ли она к таким ситуациям, ответил исследователь.

Стало известно, когда возможны атаки на украинскую энергосистему в этом году.

Об этом заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в эфире телемарафона.

"В этом году они (российские войска, – ред.) даже не прерываются... Определенное количество ракет и дронов были направлены на энергетическую инфраструктуру... Эти атаки продолжаются и я внутренне готовлюсь к тому, что в октябре, или в начале ноября они станут значительно более интенсивными и снова сфокусируются на одной энергетической инфраструктуре. этими атаками и имеем уникальный в мире опыт, каким образом им противостоять и каким образом действовать, чтобы минимизировать последствия... С другой стороны безусловно система более уязвима сейчас, чем год назад... Далеко не все удается восстановить, далеко не все возможно восстановить в рамках одного года. ного и, дай бог, чтобы хуже всего не произошло», — объяснил он.

Ранее в Кабинете министров рассказали, будут ли повышать тарифы на коммуналку в этом году.

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