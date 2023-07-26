В Швеции заявили о повышенном уровне террористической угрозы после сожжения Корана

Ситуация с безопасностью в Швеции ухудшилась после недавних сожжений Корана в стране и протестов в мусульманском мире, негативно повлиявших на имидж скандинавского государства, заявила 26 июля шведская Служба безопасности.

Об этом пишет Associated Press.

Имидж Швеции изменился "из толерантной страны на страну, враждебную исламу и мусульманам, где нападения на мусульман санкционированы государством и где мусульманские дети могут быть похищены социальными службами", — говорится в заявлении ведомства, известном под шведской аббревиатурой SAPO.

Нынешняя репутация страны рискует усилить угрозы в адрес Швеции "со стороны лиц, которые находятся в жестокой исламистской среде", заявили в агентстве, добавив, что риск терроризма в Швеции остается на высоком уровне — на уровне трех баллов по пятибалльной шкале.

Сторонники религиозной группы "Джамиат Улема-и-Ислам-Ф" скандируют лозунги во время митинга против сожжения священной книги ислама Коран в Швеции в Карачи, Пакистан, 23 июля 2023 года/AP

Это серьезная ситуация, в которой мы оказались. Это повышенная угроза, в рамках которой может произойти нападение», — заявила Сусанна Трехорнинг, заместитель руководителя антитеррористического отдела, в интервью шведской общественной телерадиокомпании SVT.

Серия публичных осквернений Корана кучкой антиисламских активистов в Швеции, а недавно и в соседней Дании, вызвала гневные демонстрации в мусульманских странах.

В Швеции нет закона, который прямо запрещал бы сожжение или осквернение Корана или других религиозных текстов. Как и во многих западных странах, здесь нет законов о богохульстве; от них Швеция отказалась в 1970-х годах.

Сторонники религиозной группы "Джамиат Улема-и-Ислам-Ф" скандируют лозунги во время митинга против сожжения священной книги ислама Коран в Швеции в Кветте, Пакистан, 23 июля 2023 года/AP

В то же время право на проведение публичных демонстраций ценится и защищается Конституцией Швеции. Полиция, как правило, разрешает исходя из того, считает ли она, что публичное собрание может быть проведено без серьезных нарушений или рисков для общественной безопасности.

Министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин заявил 26 июля, что осквернение Корана оказало Швецию мишенью злонамеренных кампаний влияния "со стороны государств и подобных государству субъектов с целью нанести вред шведским интересам и, в конечном счете, шведским гражданам".

Иракцы поднимают копии Корана, священной книги мусульман, во время акции протеста в Багдаде, Ирак, 22 июля 2023 года/AP

Болин опроверг утверждение о том, что шведское правительство дает разрешение на сожжение священного текста ислама или других религиозных книг, что "фактически не соответствует действительности".

Никаких государственных разрешений на сожжение не выдается. Государство гарантирует право на свободу выражения мнений, но не санкционирует политические послания. В Швеции нет традиции сжигать Священное Писание. Даже наоборот. Швеция – светская страна, где религиозная свобода является краеугольным камнем и где существует уважение к разным верованиям”, – сказал он журналистам на пресс-конференции.

Иракцы поднимают копии Корана, священной книги мусульман, во время акции протеста в Багдаде, Ирак, 22 июля 2023 года/AP

Глава внешнеполитической службы Европейского Союза Жозеп Боррель в своем заявлении 26 июля осудил осквернение святых книг в Швеции и Дании, заявив, что действия "отдельных провокаторов приносят пользу только тем, кто хочет разделить нас и наши общества".

“Уважение к разнообразию является основной ценностью Европейского Союза. Это включает в себя уважение к другим религиозным общинам. Осквернение Корана или любой другой книги, которая считается священной, является оскорбительной провокацией. Проявления расизма, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости нет места в Европейском Союзе”, — сказал главный дипломат ЕС.

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