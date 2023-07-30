Российская агрессия распространилась на мир видеоигр — NYT

Все активнее российская пропаганда войны в Украине распространяется в мире видеоигр. В этом виртуальном пространстве игроки используют букву Z, которая является символом вторгшихся в Украину российских войск, поддерживают российские территориальные претензии в Крыму и на других оккупированных территориях Украины, повторяют усилия президента РФ Владимира Путина очернить украинцев как "нацистов" и обвинить Запад в развязании конфликта.

Об этом говорится в публикации The New York Times.

После вторжения России в Украину в феврале 2022 года, Microsoft объявила, что приостановит продажу новых продуктов и услуг России, чтобы выполнить санкции, введенные Соединенными Штатами и Европой. Однако россияне продолжают находить способы использовать ее игры и такие сайты как Discord и Steam, чтобы охватить более широкую аудиторию.

В частности, в игре Minecraft, принадлежащей Microsoft, российские игроки воссоздали битву за захваченный оккупантами украинский город Соледар, разместив видео игры в российской соцсети ВКонтакте.

Во время видеоурока о том, как построить флагшток с российским флагом в Minecraft, пользователь показывал российский флаг над городским ланшафтом с отметкой оккупированного Луганска.

Канал военной игры World of Tanks, посвященный 78-й годовщине поражения нацистской Германии, в мае воспроизвел парад танков Советского Союза в Москве в 1945 году. На популярной игровой платформе Roblox пользователь создал массив внутренних войск МВД в июне по случаю празднования Дня России.

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"Мир игр действительно является платформой, которая может влиять на общественное мнение, охватывать аудиторию, особенно молодежь", — сказала Таня Беккер, исследователь ActiveFence, компании по кибербезопасности, которая обнаружила несколько примеров российской пропаганды по Minecraft для The New York Times.

Как отметил в комментарии изданию руководитель украинской консалтинговой компании Molfar, анализирующей онлайн-угрозы, Артем Старосек, исследователи компании обнаружили более десятка случаев прокремлевской пропаганды в Minecraft, Roblox, World of Tanks, World of Warships, Fly Corp, Armored Warfare и War Thunder.

Почти все восхваляли победу Советского Союза над нацистской Германией – тему, которую Путин и его советники используют, чтобы заручиться поддержкой сегодняшней войны среди населения. Некоторые из них имели явные связи с политическими партиями или государственными учреждениями.

Напомним, в Кремле планируется объединить западных агентов влияния в единое "информагентство", которое под наблюдением российских спецслужб будет работать на оккупированных территориях.

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