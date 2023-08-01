Жена Григория Решетника в мини-бикини посветила стройной фигурой на берегу моря

Жена телеведущего Григория Решетника – Кристина – показала, как проводит время в отпуске на морском побережье.

На своей странице в Instagram любимая шоумена поделилась новыми кадрами по отдыху. Загорелая Кристина позировала на фоне моря в черном минибикине. Солнечные фотографии звездной мамы сделал ее сын.

"Последний месяц лета! Глаза сына", — написала блогерша.

Кристина Решетник / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Кристина Решетник / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

В кадре подписчики Решетник смогли разглядеть ее загорелое и подтянуть тело, а также плоский живот. Фаны были в восторге от того, в какой замечательной форме держит себя Кристина после рождения троих детей.

Кристина Решетник / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Сейчас Кристина вместе с тремя сыновьями и родителями находится за границей. Недавно жена телеведущего восхищала солнечными кадрами с детьми на отдыхе.

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