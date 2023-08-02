У боевиков "Вагнера" есть четкая задача в Беларуси — литовский дипломат

Нахождение "вагнеровцев" в Беларуси вызывает беспокойство, потому что они действуют вместе с войсками белорусского режима Лукашенко.

Боевики террористической группировки "Вагнер" приехали вБеларусь с четкой задачей, среди которых могут быть провокации против стран НАТО.

Такое мнение в эфире телемарафона высказал литовский политик и дипломат, депутат Европейского парламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс.

"Мы понимаем, что приезд "вагнеровцев" это не приезд на день рождения Лукашенко. Есть какой-то смысл и какая-то задача. Возможности разнообразных провокаций. Те решения, которые принимаются в Литве, напрямую связаны с этим", — сказал Ауштрявичюс.

Он заявил, что нахождение "вагнеровцев" в Беларуси вызывает беспокойство, потому что они действуют вместе с войсками белорусского режима Лукашенко, также настроенного негативно.

"Я думаю, что возможностей для провокаций много, но, наверное, самое очевидное... использовать нелегальных мигрантов, пытающихся повлиять на белорусско-польскую границу", — сказал Ауштрявичюс.

Депутат считает, что среди таких мигрантов могут быть специально подготовлены провокаторы и боевики "Вагнера".

"Другие провокации, какие-то маленькие диверсионные группы на границе. Для этого "вагнеровцы" хорошо подготовлены, имеют навыки и снаряжение. Это все рука дирижера из Кремля. Разного рода провокации могут проводиться: взрывы, украсть людей могут. Вот такие бандитские методы рассматриваются как возможные варианты давления", — добавил дипломат.

Напомним, ранее сообщалось, что белорусские вертолеты пересекли границу с Польшей. В Варшаве сначала опровергли этот факт, но позже подтвердили пересечение государственной границы.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские пропагандисты угрожают, что находящиеся в Беларуси боевики "Вагнера" захватят Сувалкский коридор – сухопутную границу между Польшей и Литвой.

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