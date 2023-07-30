Сможет ли "Вагнер" захватить Сувалкский коридор: эксперт оценил угрозу

По мнению Коваленко, для Польши, Литвы и Латвии может быть только угроза диверсионно-террористической деятельности "Вагнера". А к полномасштабным боевым действиям дело не дойдет.

Российские пропагандисты угрожают, что находящиеся в Беларуси боевики ЧВК "Вагнер" захватят Сувалкский коридор – сухопутную границу между Польшей и Литвой.

Смогут ли "вагнеровцы" реализовать этот сценарий, прокомментировал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, утверждения о захвате Сувалкского коридора в первую очерель исходят от самих российских пропагандистов, а во вторую, провоцируют домыслы сами же "вагнеровцы".

"Например, намедни, около сотни "выгнеров" выдвинулись в направлении Сувалкского коридора, чем вызвали повышенную готовность у польских силовиков. Хотя, представить себе прорыв в Калининградскую область сотни "вагнеров" крайне сложно. Но всё же, а что если не сотни?", – размышляет эксперт.

По его информации, на сегодняшний день в Беларуси размещено от 4 до 5 тыс "вагнеровцев". Коваленко считает, что даже если количество боевиков "Вагнера" в Беларуси увеличится до 8 тыс, они буду не способны прорубить Сувалкский коридор.



Эксперт объяснил, что функционал ЧВК "Вагнер" это не войсковые операции, а гибридные. А прорыв Сувалкского коридора это исключительно войсковая операция.

"Последняя войсковая операция у ЧВК "Вагнер" это поход на Бахмут. Помните результат этой операции? За 10 месяцев "вагнера" прошли около 10 км Донецкой области и так и не смогли полностью взять под свой контроль маленький городок, по меркам Украины, положив там десятки тысяч убитыми, раненными и пленными. По разным оценкам, потери "вагнеров" под Бахмутом составили от 30 до 50 тыс", – напомнил Коваленко.

Он уверен, что без тяжёлой техники, бронетехники и артиллерии "Вагнера" не будут прорывать почти 100 км Сувалкского коридора, хорошо защищенного польской и литовской армиями.

"От "вагнеров" для Польши, а так же Литвы и Латвии может быть только угроза диверсионно-террористической деятельности в приграничной зоне. Остальные угрозы исключаются. Если только у Москвы нет цели полностью избавиться от ЧВК "Вагнер" и бросить их в суицидальную миссию. Но это не так. Жешув может спать спокойно", – подытожил Коваленко.

Что такое Сувалкский коридор

Сувалкский коридор – это почти 100-километровая граница Польши и Литвы. Этот единственный участок суши соединяет Литву, Латвию и Эстонию с другой частью ЕС и странами НАТО и отделяет Калининградскую область РФ от Беларуси. В случае войны с Россией его захват закроет союзникам Альянса путь по суше в страны Балтии.