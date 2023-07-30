Сможет ли "Вагнер" захватить Сувалкский коридор: эксперт оценил угрозу

По мнению Коваленко, для Польши, Литвы и Латвии может быть только угроза диверсионно-террористической деятельности "Вагнера". А к полномасштабным боевым действиям дело не дойдет.
Российские пропагандисты угрожают, что находящиеся в Беларуси боевики ЧВК "Вагнер" захватят Сувалкский коридор – сухопутную границу между Польшей и Литвой.
Смогут ли "вагнеровцы" реализовать этот сценарий, прокомментировал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
По его словам, утверждения о захвате Сувалкского коридора в первую очерель исходят от самих российских пропагандистов, а во вторую, провоцируют домыслы сами же "вагнеровцы".
"Например, намедни, около сотни "выгнеров" выдвинулись в направлении Сувалкского коридора, чем вызвали повышенную готовность у польских силовиков. Хотя, представить себе прорыв в Калининградскую область сотни "вагнеров" крайне сложно. Но всё же, а что если не сотни?", – размышляет эксперт.
По его информации, на сегодняшний день в Беларуси размещено от 4 до 5 тыс "вагнеровцев". Коваленко считает, что даже если количество боевиков "Вагнера" в Беларуси увеличится до 8 тыс, они буду не способны прорубить Сувалкский коридор.
Эксперт объяснил, что функционал ЧВК "Вагнер" это не войсковые операции, а гибридные. А прорыв Сувалкского коридора это исключительно войсковая операция.
"Последняя войсковая операция у ЧВК "Вагнер" это поход на Бахмут. Помните результат этой операции? За 10 месяцев "вагнера" прошли около 10 км Донецкой области и так и не смогли полностью взять под свой контроль маленький городок, по меркам Украины, положив там десятки тысяч убитыми, раненными и пленными. По разным оценкам, потери "вагнеров" под Бахмутом составили от 30 до 50 тыс", – напомнил Коваленко.
Он уверен, что без тяжёлой техники, бронетехники и артиллерии "Вагнера" не будут прорывать почти 100 км Сувалкского коридора, хорошо защищенного польской и литовской армиями.
"От "вагнеров" для Польши, а так же Литвы и Латвии может быть только угроза диверсионно-террористической деятельности в приграничной зоне. Остальные угрозы исключаются. Если только у Москвы нет цели полностью избавиться от ЧВК "Вагнер" и бросить их в суицидальную миссию. Но это не так. Жешув может спать спокойно", – подытожил Коваленко.
Что такое Сувалкский коридор
Сувалкский коридор – это почти 100-километровая граница Польши и Литвы. Этот единственный участок суши соединяет Литву, Латвию и Эстонию с другой частью ЕС и странами НАТО и отделяет Калининградскую область РФ от Беларуси. В случае войны с Россией его захват закроет союзникам Альянса путь по суше в страны Балтии.
Ранее в Госдуме РФ заявили, что им "очень нужен" Сувальский коридор, который может соединить Калининградскую область РФ с Беларусью.
Военный эксперт, глава Украинского центра безопасности Сергей Кузан считает, что Путин может решиться открыть второй фронт возле стран НАТО.
Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок также думает, что наемники ЧВК "Вагнер" приехали в Беларусь, чтобы втянуть страны НАТО в войну.
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