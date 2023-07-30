31 июля – какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 31 июля, в православном календаре день памяти мученика Эмилиана. Он был христианином, ставшим жертвой преследований во время правления римского императора Юлиана Отступника (361-363 годы). Юлиан был последним из династии Константиновичей, царивший в Римской империи, выражавший откровенную неприязнь к христианству и направлял все усилия на возрождение язычества.

Эмилиан жил в то время, когда христиане подвергались периодическим преследованиям и прижимам. Однако он стоял смело на защите своей веры, неся свидетельство об Иисусе Христе и Его учении. Он может быть описан как человек, обладающий крепкой верой и глубоким убеждением в своих христианских убеждениях.

Во времена правления Юлиана Отступника христианам было запрещено служить в армии, правительственных должностях и участвовать во многих аспектах общественной жизни. Юлиан надеялся, что, ограничив христианскую деятельность, он может вернуть империю в языческие корни. Однако христианская вера продолжала жить в сердцах верующих, невзирая на все трудности и преследования.

История Эмилиана может быть связана со страданиями и мучениями, которые он испытал из-за своего отказа от своей веры, несмотря на давление власти. Его преданность Христу и Христианскому учению может поразить многих христиан и стать примером мужества, чистосердечия и веры в любых условиях.

Церковный праздник 31 июля — день памяти преподобного Иоанна Печерского

Преподобный Иоанн Печерский был выдающимся православным святым и аскетом, жившим и работавшим в Киево-Печерской лавре — одном из самых старых и значительных монастырей Киевской Руси. Иоанн Печерский родился в XI веке (примерно в 1096 году) и умер в 1160 году.

Информация о ранней жизни Иоанна Печерского ограничена и его точные биографические детали остаются неясными. Однако известно, что он принял монашеское звание и приобщился к монастырской жизни в Киево-Печерской лавре. Он практиковал строгий аскетизм, проводя долгие часы в молитве, пистах и покаянии.

Преподобный Иоанн совершил путешествие в Святый Град Иерусалим и многие другие святые места, где поклонялся историческим артефактам и святым мощам. По возвращении в Киев его авторитет как духовного наставника значительно возрос.

1160, после богатых духовных свершений, преподобный Иоанн Печерский умер в возрасте около 64 лет. Его смерть стала большой утратой для монастырского сообщества и всего православного мира. Похоронен Иоанн Златоуст в Киево-Печерской лавре наряду с другими выдающимися святыми и учеными своей эпохи.

Приметы 31 июля

Народные приметы 31 июля / Фото: Pexels

Погода 31 июля указывает, какова будет осень.

Если стоит жаркая погода, ждите холодной и суровой зимы.

На берегу уже пожелтевшие листья, осень придет рано.

Что завтра нельзя делать

Среди наших предков было поверье, что не стоит заходить в баню с нательным крестиком. А еще запрещалось выходить из дома после заката, заметать в доме. Церковь не позволяет ссориться, злословить, ругаться.

Что можно делать завтра

Наши предки ходили в баню, брали с собой веники из ржаной соломы, трав и цветов, которые собирали на лугах. Уже начиналась пора солений и консервирования. Стоило заранее запастись на зиму.

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