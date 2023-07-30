31 липня — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 31 липня, в православному календарі день пам’яті мученика Еміліана. Він був християнином, який став жертвою переслідувань під час правління римського імператора Юліана Відступника (361-363 роки). Юліан був останнім з династії Константиновичів, що панував у Римській імперії, який висловлював відверту неприязнь до християнства і спрямовував усі зусилля на відродження язичництва.

Еміліан жив у той час, коли християни зазнавали періодичних переслідувань і притисків. Однак, він стояв відважно на захисті своєї віри, несучи свідчення про Ісуса Христа та Його вчення. Він може бути описаний як людина, що мав міцну віру та глибоке переконання у своїх християнських переконаннях.

За часів правління Юліана Відступника, християнам було заборонено служити в армії, урядових посадах та брати участь у багатьох аспектах суспільного життя. Юліан сподівався, що, обмеживши християнську діяльність, він може повернути імперію до паганських корінь. Однак, християнська віра продовжувала жити в серцях вірних, незважаючи на усі труднощі та переслідування.

Історія Еміліана може бути пов'язана зі стражданнями та муками, які він зазнав через свою відмову від своєї віри, незважаючи на тиск влади. Його відданість Христу та Християнському вченню, може вразити багатьох християн та стати прикладом мужності, щиросердя та віри в будь-яких умовах.

Церковне свято 31 липня — день пам'яті преподобного Іоанна Печерського

Преподобний Іоанн Печерський був видатним православним святим і аскетом, який жив і працював в Києво-Печерській лаврі — одному з найстаріших і найзначніших монастирів Київської Русі. Іоанн Печерський народився в XI столітті (приблизно 1096 року) і помер 1160 року.

Інформація про раннє життя Іоанна Печерського обмежена, і його точні біографічні деталі залишаються неясними. Однак відомо, що він прийняв монашеске звання і долучився до монастирського життя у Києво-Печерській лаврі. Він практикував строгий аскетизм, проводячи довгі години в молитві, пістах і покаянні.

Преподобний Іоанн здійснив подорож до Святого Града Єрусалиму і багатьох інших святих місць, де поклонявся історичним артефактам і святим мощам. По поверненні до Києва, його авторитет як духовного наставника значно зрос.

1160 року, після багатих духовних звершень, преподобний Іоанн Печерський помер у віці близько 64 років. Його смерть стала великою втратою для монастирського співтовариства та усього православного світу. Похований Іоанн Золотоустий у Києво-Печерській лаврі поряд із іншими видатними святими і ученими своєї епохи.

Прикмети 31 липня

Народні прикмети 31 липня / Фото: Pexels

Погода 31 липня вказує, якою буде осінь.

Якщо стоїть спекотна погода, чекайте на холодну та сувору зиму.

На березі вже пожовкле листя, осінь прийде рано.

Що завтра не можна робити

Серед наших предків існувало повір'я, що не варто заходити в баню з натільним хрестиком. А ще заборонялося виходили з дому після заходу сонця, замітати в оселі. Церква не дозволяє сваритися, лихословити, лаятися.

Що можна робити завтра

Наші предки ходили в баню, брали з собою віники з житньої соломи, трав та квітів, які збирали на лугах. Вже починалася пора солінь та консервування. Варто було заздалегідь запастися на зиму.

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