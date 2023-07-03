Таропрогноз на июль 2023: что карты нам предвещают

Карты Таро, вопреки распространенному мнению, не предсказывают будущее. Они только показывают вероятное будущее. Ведь будущее зависит только от наших собственных действий и поступков. А для того, чтобы узнать больше о возможном будущем, читайте таропрогноз на неделю от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Шестерка кубков"

Эта карта, которая принадлежит к младшим арканам, то есть тайнам Таро, рассказывает о ностальгии, игривости и определенной инфантильности. Эта карта советует для продвижения в отношениях принять своего внутреннего ребенка, положительно относиться к жизни, немного задумываться о прошлом, ведь в нем кроются подсказки к нашему будущему.

Напомните себе и партнеру сентиментальные моменты, которые бывали у вас раньше. Примиритесь с тем, что вам не нравится в отношениях, ведь людей менять очень тяжело, а об особенностях следовало договариваться "на берегу".

Найдите в себе немного юношеского пыла, берите ответственность за свой выбор, положительно относитесь к другим людям и впустите в свою жизнь любовь.

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Таропрогноз на работу и карьеру

Карта недели "Король пентаклей"

Эта карта сообщает о надежности, сообразительности, материализме, предприимчивости и поддержке. Она рассказывает, что рядом с вами есть харизматичная личность, деловой лидер, финансовый консультант, у которого вам следует поучиться практичности и стабильности, решительности и непреклонности. Чтобы двигаться дальше, обратите внимание на компетентный и серьезный подход к делам, ответственную жизненную позицию.

Нужно действовать решительно, чувствовать ситуацию и быть крепким как скала. Добавьте энергию, уверенность и харизму, чтобы справиться с любой ситуацией. Однако когда дела и финансы поглощают вас, страдают отношения с другими людьми.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Семерка жезлов"

Эта карта, как и предыдущая, принадлежит к младшим арканам Таро, она рассказывает о защите, целях и получении преимуществ. Сейчас вы не хотите двигаться с места по принципу, однако это – неправильная позиция. Также вас заполняет желание рассчитывать только на свои силы.

Карта намекает, что нужно с умом реагировать на брошенные вам вызовы и говорить "нет". Удерживайте внутреннее желание разрушения внутри. Будьте решительны в сложной ситуации и устойчивы в общении с врагами. Не вовлекайтесь в бессодержательную борьбу и агрессивное взаимодействие.

Крепко стойте на ногах и отстаивайте свои права и принципы. В течение этой недели придется бороться не только с внешними проблемами, но и с внутренними демонами и страхами, но вы выйдете победителем из этого герца.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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