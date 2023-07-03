Астрологический прогноз на 3 июля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: звезды советуют сохранять спокойствие, тем более что для такого – умиротворенного – состояния духа сложатся все необходимые условия.

Символ дня: Душа-Психея.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: оранжевый, каштановый, шоколадный.

Счастливые камни дня: жемчуг, изумруд.

За какую часть тела отвечает: селезенка.

Болезни дня: необходимо избегать стрессов – они могут спровоцировать серьезные заболевания.

Питание дня: можно устраивать разгрузочные дни или составлять детокс-меню – они помогут очистить организм от шлаков и токсинов. Нежелательно употреблять в пищу продукты животного происхождения, исключение составляет речная и морская рыба.

Стрижка дня: для посещения парикмахерской день не подходит.

Дачные работы дня: можно собирать урожай овощей и фруктов, а вот от заготовки лекарственных трав нужно отказаться – вредных веществ в них будет меньше, чем полезных.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие магическую и очистительную силу воды.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают пророческими, но их расшифровка требует терпения, внимания и эзотерических знаний.

Табу дня: агрессивно настроенных и неадекватных людей желательно обходить стороной.

Цитата дня: "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем" (Плиний-старший).

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