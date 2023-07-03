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В Хмельницкой области раздались взрывы

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
3483
Время на прочтение
1 мин
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В Хмельницкой области раздались взрывы

Взрывы раздались взрывы на Хмельнитчине ночью 3 июля / Фото: ТСН.ua

Воздушная тревога объявлена в нескольких западных областях.

В ночь на понедельник, 3 июля, в Хмельницкой области во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Об этом сообщают местные паблики. Воздушные Силы ВСУ информируют, что в регионе работает ПВО.

Жители области предупреждали об угрозе атаки БпЛА и призвали их не игнорировать тревогу.

По состоянию на 04:36 воздушная тревога объявлена в Хмельницкой, Винницкой и Черновицкой областях.

Ранее мы сообщали, что взрывы прогремели в Запорожье.

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Дата публикации
Просмотры
3483
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