В Хмельницкой области раздались взрывы

В ночь на понедельник, 3 июля, в Хмельницкой области во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Об этом сообщают местные паблики. Воздушные Силы ВСУ информируют, что в регионе работает ПВО.

Жители области предупреждали об угрозе атаки БпЛА и призвали их не игнорировать тревогу.

По состоянию на 04:36 воздушная тревога объявлена в Хмельницкой, Винницкой и Черновицкой областях.

Ранее мы сообщали, что взрывы прогремели в Запорожье.