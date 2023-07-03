В Хмельницкой области раздались взрывы

Воздушная тревога объявлена в нескольких западных областях.
В ночь на понедельник, 3 июля, в Хмельницкой области во время воздушной тревоги раздались взрывы.
Об этом сообщают местные паблики. Воздушные Силы ВСУ информируют, что в регионе работает ПВО.
Жители области предупреждали об угрозе атаки БпЛА и призвали их не игнорировать тревогу.
По состоянию на 04:36 воздушная тревога объявлена в Хмельницкой, Винницкой и Черновицкой областях.
Ранее мы сообщали, что взрывы прогремели в Запорожье.
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