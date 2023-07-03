Астрологічний прогноз на 3 липня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: зірки радять зберігати спокій, тим більше, що для такого – умиротвореного – стану душі складуться всі необхідні умови.

Символ дня: Душа-Психея.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливі кольори дня: помаранчевий, каштановий, шоколадний.

Щасливе каміння дня: перли, смарагд.

За яку частину тіла відповідає: селезінка.

Хвороби дня: необхідно уникати стресів – вони можуть спровокувати серйозні захворювання.

Харчування дня: можна влаштовувати розвантажувальні дні або складати детокс-меню – вони допоможуть очистити організм від шлаків і токсинів. Небажано вживати продукти тваринного походження, серед винятків лише річкова й морська риба.

Стрижка дня: день невдалий для відвідування перукарні.

Дачні роботи дня: можна збирати врожай овочів і фруктів, а ось від заготівлі лікарських трав потрібно відмовитися – шкідливих речовин у них буде більше, ніж корисних.

Магія та містика дня: можна проводити обряди, що використовують магічну та очищувальну силу води.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають пророчими, але їхнє розшифрування вимагає терпіння, уваги та езотеричних знань.

Табу дня: агресивно налаштованих і неадекватних людей бажано оминати.

Цитата дня: "Краще нічим не займатися, ніж займатися нічим" (Пліній Старший).

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