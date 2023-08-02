Експерт розповів про пріоритетне завдання ЗСУ під час контрнаступу

Противник змушений вводити в бій все, що він має під руками, щоб намагатись зупинити ЗСУ.

Збройні сили України проводять контрнаступ, намагаючись виснажити сили ворога та його резерви.

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Таку думку в етері телемарафону висловив військовий експерт Сергій Грабський.

"В цьому і полягає ще один елемент нашої кампанії. Суть якого полягає в тому, що ми виснажуємо противника, розмазуючи його резерви, примушуючи вводити їх в бій ще до початку основних завдань", - сказав арабський.

Він зазначив, що наразі ситуація виглядає так, що противник змушений вводити в бій все, що він має під руками.

"Якщо ми говоримо про південний напрямок, то туди вже в бій йдуть підрозділи, які не отримали достотної кількості озброєння, які практично не мають бойового досвіду, якими просто затикаються діри на загрозливих ділянках", - додав експерт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти докладають усіх зусиль, аби зупинити український наступ на Бахмутському напрямку, але безрезультатно.

Крім того, ми раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що успіхи контрнаступу ЗСУ називають "українським військовим феноменом", оскільки наша армія наступає, не маючи перевагу над росіянами.

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