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В Україну зайшли кілька груп ударних БпЛА - Повітряні сили

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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В Україну зайшли кілька груп ударних БпЛА - Повітряні сили

Повітряні сили повідомили про небезпеку застосування ударних БпЛА у деяких регіонах України / Фото: commons.wikimedia.org

Загроза застосування ударних БпЛА існує у Сумській, Чернігівський, Київський, Полтавський, Черкаській, Одеські, Вінницький, Житомирський областях та у столиці України Києві.

У Декількох областях України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ракет та іранських ударних БпЛА "Шахед".

Про це інформують повітряні сили та моніторингові канали.

Повідомляється, що кілька груп ударних БпЛА зайшли у повітряний простір України зі сторін Сумської області та Чорного моря.

Наразі загроза застосування ударних БпЛА існує у Сумській, Чернігівський, Київський, Полтавський, Черкаській, Одеські, Вінницький, Житомирський областях та у столиці України Києві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 1 серпня російські війська атакували Харків безпілотниками. Окупаційні війська вдарили по цивільній інфраструктурі.

Крім того, ми раніше інформували, що в ООН не зазначили, хто здійснює атаки дронами по російській столиці. Проте там вважають, що це має припинитися.

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Дата публікації
Перегляди
2891
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