В Україну зайшли кілька груп ударних БпЛА - Повітряні сили

Загроза застосування ударних БпЛА існує у Сумській, Чернігівський, Київський, Полтавський, Черкаській, Одеські, Вінницький, Житомирський областях та у столиці України Києві.
У Декількох областях України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ракет та іранських ударних БпЛА "Шахед".
Про це інформують повітряні сили та моніторингові канали.
Повідомляється, що кілька груп ударних БпЛА зайшли у повітряний простір України зі сторін Сумської області та Чорного моря.
Наразі загроза застосування ударних БпЛА існує у Сумській, Чернігівський, Київський, Полтавський, Черкаській, Одеські, Вінницький, Житомирський областях та у столиці України Києві.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 1 серпня російські війська атакували Харків безпілотниками. Окупаційні війська вдарили по цивільній інфраструктурі.
Крім того, ми раніше інформували, що в ООН не зазначили, хто здійснює атаки дронами по російській столиці. Проте там вважають, що це має припинитися.
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