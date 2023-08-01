В ООН вважають, що атаки безпілотників на Москву мають припинитися

В ООН не зазначили, хто здійснює атаки дронами по російській столиці. Проте там вважають, що це має припинитися.

Про це заявив заступник речника генсека ООН Фархан Хак.

"У нас немає жодної інформації про те, хто несе відповідальність за цей напад. Але, безперечно, ми проти будь-яких нападів на цивільні об'єкти і хочемо, щоб вони припинилися", – зазначив Хак.

Атака на Москву 1 серпня: що відомо

У ніч проти 1 серпня російську столицю знову атакували безпілотники. Це вже п'ята атака за останні три місяці.

Поцілили дрони у вежу бізнес-центру "Москва-Сіті", в якій розташовані кілька міністерств. Очікувано, що в ударі росіяни звинуватили українську сторону.

США заявили, що лише Україні вирішувати, як вести цю війну. Водночас нагадали, що не заохочують до ударів по території Росії.

В Україні відреагували на інцидент. Так, речник Повітряних сил Юрій Ігнат висміяв "славнозвісну російську ППО" і закликав російських солдатів вчитися збивати безпілотники, які є доволі складною ціллю.

Секретар РНБО Олексій Данілов попередив про зростання протестних настроїв серед невдоволених росіян, тож замість другого наступу на Київ у Кремлі мають готуватися до другого походу на Москву.

Представниця російського МЗС Марія Захарова вирішила здивувати усіх новим рівнем цинізму. Так, вона порівняла атаку на Москву й теракти 11 вересня у США, в яких загинуло близько трьох тисяч людей. Натомість у Кремлі таку аналогію відкинули.

Пересічні москвичі неабияк схвильовані через нові реалії. Вони усвідомлюють, що подібні інциденти траплятимуться, тож слід просто змінити ставлення до цього.

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