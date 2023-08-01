Атака безпілотників по "Москва-Сіті": Пєсков здивував реакцією

У Кремлі заявили, що не бачать аналогій із терактом 11 вересня 2001 року в США, про що запитували на брифінгу пропагандисти.

У Кремлі після другої за декілька днів атак безпілотників по Москві заявили, що загроза подальших ударів існує.

Про це заявив речник російського президента-диктатора Дмитро Пєсков.

"Вчора (31 липня - ред.) я вам казав, що, звісно, коментувати з експертної точки зору це можуть і мають лише військові. Справді, загроза існує, вона очевидна, і заходи вживаються", - сказав він.

На запитання пропагандистів, чи не порівнює Кремль удар по "Москва-Сіті" із терактом 11 вересня 2001 року в США, Пєсков відповів, що не бачить аналогій.

Атака БпЛА на Москву

Нагадаємо, в ніч проти 1 серпня Москву знову атакували кілька дронів. Влучання були у вежу "Москва Сіті", де розташовані декілька міністерств. Міноборони та влада РФ звинуватили в ударах традиційно Україну. Київ не коментує "бавовну" на території РФ.

В Офісі президента України відревгували на атаку та попередили, що на Росію чекає все більше "невставнолених дронів". Про це заявив радник керівника ОП Михайло Подоляк.

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