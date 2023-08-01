Атака беспилотников по "Москва-Сити": Песков удивил реакцией

В Кремле заявили, что не видят аналогий с терактом 11 сентября 2001 года в США, о чем спрашивали на брифинге пропагандисты.
В Кремле после второго за несколько дней атак беспилотников по Москве заявили, что угроза дальнейших ударов существует.
Об этом заявил спикер российского президента-диктатора Дмитрий Песков.
"Вчера (31 июля — ред.) я вам говорил, что, конечно, комментировать с экспертной точки зрения это могут и имеют только военные. Действительно, угроза существует, она очевидна, и меры принимаются", — сказал он.
На вопрос пропагандистов, не сравнивает ли Кремль удар по "Москва-Сити" с терактом 11 сентября 2001 года в США, Песков ответил, что не видит аналогий.
Атака БпЛА на Москву
Напомним, в ночь на 1 августа Москву снова атаковали несколько дронов. Попадания были в башню "Москва Сити", где расположены несколько министерств. Минобороны и власти РФ обвинили в ударах традиционно Украину. Киев не комментирует "хлопок" на территории РФ.
В Офисе президента Украины отреагировали на атаку и предупредили, что Россию ждет все больше "неустановленных дронов". Об этом заявил советник руководителя ОП Михаил Подоляк.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Черная ночь для Путина: мощные взрывы в Москве! Атака на ЧФ РФ в Крыму!"
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