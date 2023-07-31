В ГУР дали совет россиянам после налета беспилотников на Москву

Начиная войну против Украины, Россия должна была понимать, что боевые действия перенесутся на ее территорию.

После атаки дронами на Москву 30 июля в украинской разведке заявили, что это новая реальность для россиян и посоветовали им привыкать.

Об этом представитель ГУР Андрей Юсов заявил в эфире телемарафона "Единые новости" 31 июля.

Комментируя налет беспилотников на Москву, представитель разведки подчеркнул, что именно президент России Владимир Путин является главным виновником инцидентов в столице и в стране-агрессоре в целом.

"Главный виновник и этих, и других инцидентов и на территории Москвы, и на территории в целом так называемой РФ, и на оккупированных территориях – это, конечно, режим Путина, непосредственно российский диктатор, его окружение, которое приняло и реализовало решение о нападении на Украину", – сказал Юсов.

Он добавил, что когда Россия начинала войну против Украины, то должна была понимать, что боевые действия перенесутся на ее территорию.

"Это норма и новая реальность, к которым россияне должны привыкать. Бизнес в РФ должен понимать, что преступления Кремля приводят в тупик не только режим Путина, но и всю страну. Даже жители Москвы понимают, что ничего не идет по плану", – сообщил представитель ГУР.

Он также обратил внимание, что атака на Москву – очень чувствительный момент для Путина. Кремль пытается замолчать налет беспилотников, чтобы не разочаровать москвичей: "Они боятся настроений внутри самой Москвы".

Атака беспилотниками по Москве 30 июля

Несколько беспилотников атаковали башни "Москва Сити" в столице РФ в ночь на 30 июля, после чего местные власти заявили о незначительных повреждениях фасадов двух офисных башен и ранении охранника. В то же время в российском Минобороны традиционно отчитались о якобы уничтожении дронов. В результате инцидента прекращали работу аэропорта "Внуково".

Комментируя налет БПЛА на Москву, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал, что "говорить о российском "покое в глубинке" уже не приходится. Они получили то, что хотели".

По словам экс-руководителя Службы внешней разведки Украины Николая Маломужа, удары по Москве являются ударами по престижу Путина и Минобороны России.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Дроны в Москве – уже почти привычка! Как и взрывы в Крыму! | Коваленко"

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