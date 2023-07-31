У ГУР дали пораду росіянам після нальоту безпілотників на Москву

Починаючи війну проти України, Росія мала розуміти, що бойові дії перенесуться на її територію.

Після атаки дронами на Москву 30 липня в українській розвідці заявили, що це нова реальність для росіян, і порадили їм звикати.

Про це представник ГУР Андрій Юсов заявив у ефірі телемарафону "Єдині новини" 31 липня.

Коментуючи наліт безпілотників на Москву, представник розвідки наголосив, що саме президент Росії Володимир Путін є головним винуватцем інцидентів у столиці та в країні-агресорці загалом.

"Головний винуватець і цих, і інших інцидентів і на території Москви, і на території у цілому так званої РФ, і на окупованих територіях – це, звичайно, режим Путіна, безпосередньо російський диктатор, його оточення, яке ухвалило і реалізувало рішення про напад на Україну", – сказав Юсов.

Він додав, що коли Росія починала війну проти України, то мала розуміти, що бойові дії перенесуться на її територію.

"Це норма і нова реальність, до яких росіяни повинні звикати. Бізнес у РФ має розуміти, що злочини Кремля приводять у глухий кут не тільки режим Путіна, а й усю країну. Навіть жителі Москви розуміють, що нічого не йде за планом", – повідомив представник ГУР.

Він також звернув увагу, що атака на Москву – дуже чутливий момент для Путіна. Кремль намагається замовчати наліт безпілотників, щоб не розчарувати москвичів: "Вони бояться настроїв усередині самої Москви".

Атака безпілотниками по Москві 30 липня

Кілька безпілотників атакували вежі "Москва Сіті" у столиці РФ у ніч проти 30 липня, після чого місцева влада заявила про незначні пошкодження фасадів двох офісних веж та поранення охоронця. Водночас у російському Міноборони традиційно відзвітували про нібито знищення дронів. Внаслідок інциденту припиняли роботу аеропорту "Внуково".

Коментуючи наліт БПЛА на Москву, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав, що "говорити про російський "спокій в глибинці" вже не доводиться. Вони отримали те, що хотіли".

За словами екскерівника Служби зовнішньої розвідки України Миколи Маломужа, удари по Москві є ударами по престижу Путіна і Міноборони Росії.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Дроны в Москве – уже почти привычка! Как и взрывы в Крыму! | Коваленко"

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