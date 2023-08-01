Ліжко над туалетом: в Одесі продають квартиру-комору (фото)

В Одесі продають крихітну квартиру – житлова площа становить 10 квадратних метрові. Власник оцінив її вартість у 369,5 тис. грн.

Оголошення про продаж виставили на одному з сайтів продажу та оренди житла.

"Продам квартиру-студію з другим рівнем. Ватутіна/Прохоровська, 1/2, 10м, плюс три метри спальна зона, душ, бойлер, облицювання. Квартира потребує косметичного ремонту, ціна 10 000 умовних одиниць", - йдеться в оголошенні.

Квартира складається з однієї кімнати, проте її розділили на два рівні. Частину приміщення огородили і розмістили там унітаз, умивальник та душ. Спальна зона розташована над санвузлом.

В Одесі продають квартиру-комору. Фото: OLX.

В Одесі продають квартиру-комору. Фото: OLX.

В Одесі продають квартиру-комору. Фото: OLX.

Нагадаємо, у Києві продається одна з найменших квартир із санвузлом на кухні: фото.

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