"Душевно, по-домашньому": у Києві продають квартиру за 50 мільйонів

В оголошені зазначається, що площа квартири на Печерську становить 165 квадратних метрів, а стосовно інтер’єру пишуть, що скрізь натуральний мармур та дерев'яні панелі з мореного дубу, який везли з Італії.

У Києві продають квартиру за 50 мільйонів.

Експерт пояснив ТСН.ua, що криється за захмарною вартістю пропозиції.

У соціальних мережах обговорюють незвичну квартиру, яку продають на столичному Печерську. Зазначається, що за 4-кімнатну оселю просять $1,3 млн (майже 50 мільйонів гривень).

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В оголошені зазначається, що площа квартири становить 165 "квадратів", а стосовно інтер’єру пишуть, що "скрізь тільки натуральний мармур у великих шматках" та "панелі дерев'яні з італійського мореного дубу – везли з Італії". Панорамні вікна помешкання виходять на центр міста – НСК "Олімпійський".

Сайт ТСН.ua з’ясовував, наскільки реальною є пропозиція і кому таке потрібно під час війни.

"Така квартира не єдина у Києві, по інших містах такі теж трапляються. Єдине, що у мене є сумніви щодо достовірності інформації про цей об'єкт, виходячи з вотремарки на фото. Є різні агенції по продажу нерухомості, їх доволі багато в Києві. Вони публікують такі собі "заманухи" - об’єкт, якого не існує, або просто фотошоп з якогось глянцевого журналу. Можливо, хтось і продає реально цю квартиру, але потрібно шукати першоджерело інформації і спілкуватись з представником власника", - розповідає ТСН.ua Сергій Курганов, ріелтор-практик, гендиректор ріелторського об’єднання "Простор".

Втім, зазначена квартира реальна. Як пояснив нам Сергій Курганов – це дизайнерський проєкт.

Помешкання після дизайнерського ремонту. Тут є: велика кухня-вітальня, 3 окремі спальні кімнати, 2 санвузли та 2 гардероби, окремий господарчий блок (пральна), відкритий балкон. Техніка, освітлення, меблі, оздоблення, сантехніка, підлога, стеля – все від європейських виробників - можна вивчати карту Європи.

"Квартира реальна. Це дизайнерський проєкт. В ЖК Tetris Hall на вулиці Івана Федорова, 2а. Виходячи з того, що по індексації, пропозиція з'явилась зараз, є велика ймовірність, що завтра її будуть "продавати" всі. Це просто приваблювання уваги до агенцій. Вони фактично грають в лотерею - пощастить або не пощастить продати", - пояснює Сергій Курганов.

Ріелтор каже, що насправді може бути так, що власники просто лише намагаються продати квартиру, розмістивши про це інформацію, а цим користуються різні агенції. Вийде продати чи ні – питання.

"Інформацію про квартиру будуть поширювати всі агенції, аби підвищити свій "рейтинг". Важливий момент - хто саме продає цю квартиру, враховуючи її значну ціну і статус. Там має буди нагляд керівництва агенції, без цього ніхто не дозволить новачку продавати такий об’єкт. Скоріш за все – це просто "замануха". Аби це перевірити, потрібно зателефонувати і домовитись про перегляд. Якщо одразу погодяться, то квартира дійсно продається, а якщо почнуть "водити козу" - переносити перегляд на інші дні, посилатись на відсутність ключів, то це звичайне привертання уваги і не більше", - каже фахівець.

Курганов додає, що такі апартаменти доволі часто продаються в столиці та інших великих містах.

"Такі квартири продаються не тому, що людині потрібні гроші, а тому, що реальному власнику в ній немає потреби. На утримання таких апартаментів потрібно витрачати значні кошти, яких у власника може не бути, якщо квартира йому перейшла, наприклад, у спадок. Досить часто люди вкладають кошти в подібні помешкання, а потім намагаються їх продати. Як показує досвід, зробити це важко – потрібно оцінити нерухомість, підготувати цілий пакет документів. А таку квартиру досить важко оцінити. Та й можливий покупець буде намагатись збивати ціну", - поясняє фахівець.

До слова, озвучена в об’яві вартість квартири - не рекордна. У Мережі є інформація, що в цьому самому будинку пропонують квартиру за $1,9 мільйона.

За словами Сергія Курганова, під Києвом продається багато елітних будинків, ціни на які теж захмарні.

"У батьків було багато грошей і здорового глузду – вони все це побудували, утримували, а потім нерухомість переходить до дітей. Вони не слідкували за маєтком, а потім згадали, що він є і вирішують продати - складають свою ціну. Але не завжди ці ціни бувають адекватними. Наприклад, якщо за будинком ніхто не доглядав декілька років. Так, він виглядає наче добре, але вже потребує значних капіталовкладень на ремонт", - підсумовує експерт.

Нагадаємо, мешканці висотки в Ірпені взялися самостійно збирати кошти, щоб полагодити кілька зруйнованих снарядами поверхів.

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