"Батько наш – Онуфрій": у храмі УПЦ виконали перероблений хіт про Бандеру

У Православній церкві України з реакцією не забарилися.

У храмі УПЦ (МП) на Закарпатті виконали пісню на мотив "Батько наш – Бандера, Україна – мати", а також опублікували відео в Мережі.

Зокрема, відповідний ролик викладений на Facebook-сторінці архієпископа УПЦ Віктора Коцаби.

"Народна творчість. Виконує хор духовенства Мукачівської єпархії", – йдеться у підписі до відео.

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Додамо, що ці кадри були зняті у храмі села Приборжавське Хустського району. На відео кілька людей в одязі священнослужителів виконують пісню, в якій замість слів про провідника ОУН-Б Степана Бандеру звучить: "Батько наш – Онуфрій, УПЦ – нам мати".

На цю подію відреагував прессекретар ПЦУ архієпископ Євстратій Зоря. Він написав у Мережі: "Батько їх – Кирило, РПЦ – їх мати… Але Україну вам не ошукати! Навіяно співаночкою…"

Батько наш - Онуфрій, УПЦ - нам Мати!

Нагадаємо, у грудні 2022 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти 10 впливових представників УПЦ (МП) або тісно пов’язаних з цією організацією. Фігуранти санкційного списку виступали з такими ініціативами: пропонували приєднати очолювані ними єпархії до РПЦ; погодились на співпрацю з окупаційною владою; просувають проросійські наративи; виправдовують військову агресію Росії в Україні.

Вже в січні 2023 року Зеленський призупинив українське громадянство 13 священників УПЦ (МП). Надалі цих осіб можуть депортувати з країни.

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