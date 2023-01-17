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Скільки ЗРК Patriot потрібно для прикриття Києва – військовий експерт

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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Скільки ЗРК Patriot потрібно для прикриття Києва – військовий експерт

Фото: commons.wikimedia.org

Сергій Згурець також відповів, чи раціонально працювати за допомогою ЗРК над знищенням дронів.

Військовий експерт Сергій Згурець зазначив, що для захисту Києва від російських ракет, зокрема, С-400 потрібно від двох батарей ЗРК Patriot. А загалом Україна потребує від десяти батарей.

Про це Сергій Згурець сказав у коментарі УНІАН.

Експерт зазначив, що для прикриття столиці потрібно від двох ЗРК Patriot.

Зазначимо, що основне призначення ЗРК - це прикриття військово-морських та військово-повітряних баз, а також великих адміністративно-промислових центрів від можливих засобів повітряного нападу.

"А загалом для України було б оптимально розмістити від десяти батарей. Така середня необхідна кількість для прикриття низки напрямків, на яких може існувати загроза використання росіянами ракет С-400 або інших подібних зразків", - наголосив Згурець.

Водночас він зазначив, що збивати "Шахеди", наприклад, нераціонально ракетами Patriot  за декілька мільйонів.

Додамо, що Україна отримає дві батареї ЗРК Patriot по 8 пускових установок.

ЗРК Patriot: що відомо про надання військової допомоги Україні

За інформацією США, українські військові розпочинають тренування на протиракетній системі Patriot в Штатах.

Перед цим американський президент Джо Байден оголосив про виділення Україні нового пакета військової допомоги, що містить ЗРК Patriot. 

Також речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат поінформував, що  систему ППО Patriot Україна використовуватиме для відсічі ворожої авіації, яка обстрілює ракетами нашу державу.

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Дата публікації
Перегляди
497
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