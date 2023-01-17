"Батько наш – Онуфрий": в храме УПЦ (МП) исполнили переделанный хит о Бандере

В Православной церкви Украины с реакцией не заставили себя ждать.

В храме УПЦ (МП) на Закарпатье исполнили песню по мотиву "Батько наш – Бандера, Україна – мати", а также опубликовали видео в Сети.

В частности, соответствующий ролик выложен на Facebook-странице архиепископа УПЦ Виктора Коцабы.

"Народное творчество. Исполняет хор духовенства Мукачевской епархии", – говорится в подписи к видео.

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Эти кадры были сняты в храме села Приборжавское Хустского района. На видео несколько человек в одежде священнослужителей исполняют песню, в которой вместо слов о руководителе ОУН-Б Степане Бандере звучит: "Батько наш – Онуфрій, УПЦ – нам мати".

На это событие отреагировал пресс-секретарь ПЦУ архиепископ Евстратий Заря. Он написал в Сети: "Отец их – Кирилл, РПЦ – их мать… Но Украину вам не обмануть! Навеяно песенкой…"

Отец наш – Онуфрий, УПЦ – нам Мать!

Напомним, в декабре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против 10 влиятельных представителей УПЦ (МП) или тесно связанных с этой организацией. Фигуранты санкционного списка выступали со следующими инициативами: предлагали присоединить возглавляемые ими епархии к РПЦ; согласились на сотрудничество с оккупационными властями; продвигают пророссийские нарративы; оправдывают военную агрессию России в Украине.

Уже в январе 2023 года Зеленский приостановил украинское гражданство 13 священников УПЦ (МП). В дальнейшем эти лица могут быть депортированы из страны.

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