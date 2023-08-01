На Україну летять іранські дрони Shahed: Повітряні сили ЗСУ попередили про небезпеку

Російська терористична армія пізно ввечері, 1 серпня, вкотре запустила у бік України іранські безпілотники Shahed. Через це можливе оголошення повітряних тривог.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Українські захисники попередили, що пізно ввечері, 1 серпня, окупанти вкотре запустили у бік України іранські дрони.

"Увага! Зафіксовано пуски кількох груп БпЛА типу "Shahed" з Приморсько-Ахтарська", - йдеться у повідомленні.

Найближчим часом в Україні можливе оголошення повітряних тривог. Українців закликають реагувати на небезпеку та бути у безпечних місцях. Орієнтовно - це після півночі.

Також наразі відомо, що окупанти вкотре атакують Харків ударними безпілотниками, там оголошена повітряна тривога.

Нагадаємо, вночі проти 1 серпня російські війська атакували Харків безпілотниками. Окупаційні війська вдарили по цивільній інфраструктурі.

Читайте також: