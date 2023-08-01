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На Україну летять іранські дрони Shahed: Повітряні сили ЗСУ попередили про небезпеку

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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На Україну летять іранські дрони Shahed: Повітряні сили ЗСУ попередили про небезпеку

Дрон-камікадзе Shahed

Українців закликають реагувати на тривогу.

Російська терористична армія пізно ввечері, 1 серпня, вкотре запустила у бік України іранські безпілотники Shahed. Через це можливе оголошення повітряних тривог. 

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ. 

Українські захисники попередили, що пізно ввечері, 1 серпня, окупанти вкотре запустили у бік України іранські дрони. 

"Увага! Зафіксовано пуски кількох груп БпЛА типу "Shahed" з Приморсько-Ахтарська", - йдеться у повідомленні. 

Найближчим часом в Україні можливе оголошення повітряних тривог. Українців закликають реагувати на небезпеку та бути у безпечних місцях. Орієнтовно - це після півночі.

Також наразі відомо, що окупанти вкотре атакують Харків ударними безпілотниками, там оголошена повітряна тривога. 

Нагадаємо, вночі проти 1 серпня російські війська атакували Харків безпілотниками. Окупаційні війська вдарили по цивільній інфраструктурі.

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Дата публікації
Перегляди
5733
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