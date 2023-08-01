На Україну летять іранські дрони Shahed: Повітряні сили ЗСУ попередили про небезпеку

Українців закликають реагувати на тривогу.
Російська терористична армія пізно ввечері, 1 серпня, вкотре запустила у бік України іранські безпілотники Shahed. Через це можливе оголошення повітряних тривог.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Українські захисники попередили, що пізно ввечері, 1 серпня, окупанти вкотре запустили у бік України іранські дрони.
"Увага! Зафіксовано пуски кількох груп БпЛА типу "Shahed" з Приморсько-Ахтарська", - йдеться у повідомленні.
Найближчим часом в Україні можливе оголошення повітряних тривог. Українців закликають реагувати на небезпеку та бути у безпечних місцях. Орієнтовно - це після півночі.
Також наразі відомо, що окупанти вкотре атакують Харків ударними безпілотниками, там оголошена повітряна тривога.
Нагадаємо, вночі проти 1 серпня російські війська атакували Харків безпілотниками. Окупаційні війська вдарили по цивільній інфраструктурі.
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